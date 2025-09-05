Tres presuntos delincuentes terminaron internados en el hospital de Juliaca luego de ser arrestados y castigados en la comunidad San Francisco de Buena Vista, en el distrito de Caracoto, provincia de San Román.

Según los pobladores, cerca de la medianoche, un grupo de 7 ladrones encapuchados ingresaron a una vivienda y robaron dinero en efectivo (15 mil soles), además de herir con arma blanca a uno de los agraviados.

Luego de ser alertados, los moradores lograron atrapar a tres individuos, integrantes de la presunta banda criminal “Los Lechuceros de Caracoto”. Los sospechosos fueron identificados como: Johan Alexander Z.J (20), Benito C.V (58) y Guido Cristóbal L.Q (36).

Los policías de la comisaría de Caracoto llegaron al lugar y encontraron a un grupo de personas, quienes mantenían retenidos a los presuntos delincuentes, quienes estaban atados de manos y pies, además de presentar lesiones en diversas partes del cuerpo.

Los sujetos retenidos, ante los policías, admitieron haber participado en el hecho delictivo, junto a otros 4 ladrones que fugaron del lugar. “Hemos venido en un auto, se fugaron en ese carro”, señaló uno de los acusados.

Asimismo, señaló que un día antes del hecho delictivo, dos sujetos han venido a observar el domicilio donde iban perpetrar el robo. Los policías lograron rescatar y trasladar a los acusados hasta el hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca donde fueron internados bajo resguardo policial. En el lugar también se halló dos cuchillos, 2 pasamontañas y linternas.