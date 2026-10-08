Por: Feliciano Gutiérrez

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de San Román condenó a Luis Pino Hinojosa a 35 años de pena privativa de libertad, al encontrarlo responsable de los delitos de parricidio y homicidio calificado, en agravio de su madre y hermana , respectivamente.

Asimismo, el Colegiado, integrado por los jueces Carlos Arias Arenas, Luis Charaja Cruz y Eloy Huaranca Rodríguez, estableció su responsabilidad por el delito de lesiones leves, en agravio de Heber Aracayo Condori, pareja de su hermana.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 12 de enero de 2025, al interior de una institución educativa ubicada en el jirón Apurímac de Juliaca, donde el sentenciado atacó a su madre y hermana con un objeto contundente, ocasionándoles la muerte.

Posteriormente, se dirigió a la vivienda de su hermana, donde atacó a su pareja mientras se encontraba descansando junto a su hija. El agraviado logró salir del lugar y solicitar auxilio a la Policía, que posteriormente intervino al acusado.

Tras escuchar los argumentos de las partes durante el juicio oral, los magistrados determinaron por unanimidad la responsabilidad penal del acusado y dispusieron la ejecución inmediata de la sentencia.

Asimismo, fijaron en S/92 000 el monto de la reparación civil a favor de los representantes de la parte agraviada.

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