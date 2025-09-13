Por: Feliciano Gutiérrez

Un joven, al parecer menor de edad, fue arrestado y atado a un poste de alumbrado público luego de ser acusado de robar celular a un escolar en la ciudad de Juliaca.

Según los testigos, dos personas “cogotearon” y despojaron su celular a un escolar que caminaba hacia su escuela José Gálvez con el fin de participar en los ensayos de danzas.

El hecho ocurrió la tarde de este viernes en la urbanización Amauta de Juliaca. Los delincuentes sorprendieron por la espalda al menor.

Los vecinos, transeúntes y padres de familia de la institución educativa arrestaron a uno de los presuntos ladrones, luego ataron a un poste de alumbrado público y echaron con agua fría y petróleo. Su cómplice huyó con el celular robado.

Hasta ese lugar llegaron efectivos policiales y agentes de serenazgo municipal quienes rescataron al supuesto delincuente y trasladaron hasta la dependencia policial para las investigaciones.