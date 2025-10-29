Los policías de la comisaría del distrito de Conima, provincia de Moho, detuvieron al docente de un centro educativo, Armando C. (45), quien fue acusado de abusar a una menor de 6 años de edad.

La agraviada, tras la agresión, fue trasladada hasta el centro de salud de este distrito. Los trabajadores del establecimiento inmediatamente comunicaron a los policías, denunciando la presunta violación sexual en agravio de la menor.

Los agentes actuaron con rapidez y detuvieron al docente acusado con el objeto de continuar con las investigaciones para esclarecer esta grave denuncia que causó preocupación entre los padres de familia de la institución educativa.

El detenido fue puesto a disposición del representante del Ministerio Público, quien dispuso las diligencias urgentes correspondientes.

La menor recibe atención médica especializada y acompañamiento psicológico, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos denunciados.