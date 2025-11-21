Por: Feliciano Gutiérrez

Luego de intervenir a una mujer, los policías de sección especializada lograron recuperar un mototaxi que fue robado por una “pepera” y su cómplice en la ciudad de Juliaca.

Un joven de 23 años denunció el robo de su mototaxi luego de haber sido dopado por una mujer a quien conoció mediante redes sociales.

El agraviado identificado con el nombre de Jhon relató que hace dos semanas adquirió un mototaxi nuevo y el domingo último acordó encontrarse con una mujer a quien conoció mediante internet.

Junto a la mujer bebieron cerveza en una cantina ubicada en las inmediaciones del Complejo Santa Rosa de Juliaca. La fémina colocó alguna sustancia en el vaso del mototaxista que hizo perder conocimiento. Posteriormente llegó su cómplice con quién golpearon al agraviado y se llevaron la unidad.

Tras las indagaciones de los familiares, la mañana de este jueves interceptaron a la mujer quien habría dado pistas para ubicar la unidad robada. El vehículo estaba escondida en un inmueble ubicado en la urbanización Inmaculada Concepción de Juliaca.

Mientras los policías trasladaron el vehículo a la dependencia policial, los vecinos intentaron prender fuego al inmueble, ya que consideraron que era guarida de delincuentes.