Nuevamente un grupo de delincuentes denominado “Los Robacasas” perpetraron un robo en una vivienda ubicada en la urbanización Santa Adriana de Juliaca. Se llevaron más de 25 mil soles, artefactos y objetos de valor como computadoras, laptop entre otros.

Aprovechando que los propietarios no estaban en el inmueble, los ladrones llegaron en una camioneta y un auto. Los individuos ingresaron a la casa sin violentar las chapas y rebuscaron todas las habitaciones.

La agraviada, quien es una comerciante, refiere que había sacado un préstamo de una entidad bancaria y junto a los ahorros de sus hijos, fueron sustraídos por los delincuentes.

Cerca a las 7 de la noche, el hijo de la propietaria de 14 años llegó de su colegio y se topó cara a cara con los delincuentes, quienes fugaron en la camioneta, dejando las cosas que faltaba por cargar.

Los agraviados llamaron a la policía, quienes le indicaron que primeramente tenían que asentar la denuncia en la comisaría Santa Bárbara.

La misma propietaria tuvo que ir hasta la dependencia policial para traer a los policías, quienes llegaron luego de casi cuatro horas, causando malestar entre los vecinos.