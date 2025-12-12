Puno: un muerto y nueve heridos tras caída de estructura metálica en obra del coliseo de Salcedo

Un obrero falleció y otros nueve resultaron heridos luego del colapso de la estructura metálica del coliseo en construcción en el centro poblado de Salcedo, en la provincia de Puno. El hecho ocurrió antes de las 11 de la mañana, en circunstancias que aún se encuentran en investigación.

Según testigos, la estructura cedió mientras se realizaban trabajos de soldadura en la obra a cargo del Gobierno Regional de Puno. La caída generó una intensa movilización de bomberos, policías, personal de salud y familiares, quienes inicialmente tuvieron dificultades para ingresar al área afectada.

El equipo médico del hospital EsSalud reportó la evacuación de nueve heridos, entre ellos Walter Llanos Silva, Lorenzo Acosta, Antonio Casemiro Reyes, Sebastián Mamani Huamán, Max Ramos Choque, Cristian Mamani Suero, Johe Atahuachi Delgado, Félix Reynaldo Pacori Mamani y Hitler Huamán Ushiñahua. El trabajador fallecido fue identificado como un ciudadano natural de Pucallpa.

Cuatro de los heridos fueron derivados al Hospital Regional Manuel Núñez Butrón al no contar con seguro. El gobernador regional, Richard Hancco, señaló que se trató de un accidente laboral por una mala maniobra y precisó que “son algo de 200 toneladas que cayó al piso”. Añadió que esperarán el informe técnico de la empresa Servicios Industriales de la Marina (SIMA), encargada del techado, para deslindar responsabilidades.