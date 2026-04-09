El Gobierno del Perú dispuso el estado de emergencia por 60 días en distritos de la región Tacna, con intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) y apoyo de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de enfrentar la criminalidad y la violencia en zonas fronterizas.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 051-2026-PCM, el cual comprende los distritos de Palca, Tacna y La Yarada - Los Palos, en la provincia de Tacna, así como el distrito de Tarata, en la provincia del mismo nombre.

Estas jurisdicciones han sido consideradas zonas prioritarias de intervención debido a su ubicación fronteriza con Chile y la presencia de actividades delictivas que afectan el orden interno.

Restricción temporal de derechos constitucionales

Durante la vigencia del estado de emergencia, quedará restringido o suspendido el ejercicio de determinados derechos constitucionales, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

Entre los derechos que podrán ser limitados se encuentran:

Inviolabilidad del domicilio

Libertad de tránsito

Libertad de reunión

Seguridad personal

Asimismo, las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público requerirán autorización previa de las autoridades competentes para su evaluación.

En tanto, las actividades que no tengan carácter masivo podrán desarrollarse sin necesidad de solicitar permisos especiales.

Refuerzo del control en la frontera con Chile

El decreto también establece el incremento del control territorial en la frontera con Chile mediante diversas acciones operativas orientadas a reducir el ingreso irregular y el desplazamiento de actividades ilícitas.

Entre las principales medidas se encuentran:

Patrullaje permanente terrestre y motorizado

Vigilancia aérea con drones en zonas consideradas críticas

Intervenciones en pasos fronterizos no autorizados

Instalación de puestos de control militar y policial

Estas acciones buscan fortalecer la presencia del Estado en sectores estratégicos y mejorar la capacidad de respuesta ante delitos transfronterizos.

Operativos contra delitos y fiscalización de chips móviles

El decreto dispone además la ejecución de operativos intensivos contra diversas actividades delictivas que han sido detectadas en la zona.

Entre los delitos priorizados figuran:

Trata de personas

Tráfico ilícito de drogas

Comercialización ilegal de armas

Contrabando

De igual manera, se reforzará la fiscalización de la venta informal de chips telefónicos y equipos móviles, actividad vinculada a delitos como la extorsión y el sicariato.

Asimismo, el Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Tacna y los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana de Tacna y Tarata permanecerán en sesión permanente durante la vigencia de la medida.

La declaratoria de estado de emergencia tiene como finalidad restablecer el orden interno y reducir los índices de criminalidad en las zonas intervenidas.