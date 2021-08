Tras la simulación de la Procesión de la Bandera que hizo un grupo de personas llevando una bandera hasta el ex Palacio Municipal, donde el mandatario Pedro Castillo Terrones dio un discurso, mujeres tacneñas se autoconvocaron para realizar mañana una vigilia en respeto a la tradicional ceremonia que realizan cada 28 de agosto.

Una de ellas es Carmen Salleres Sánchez, quien indicó que es el sentir de diversas tacneñas de nacimiento y de corazón, ya que todas unidas exigen respeto.

Programan vigilia para este martes

Por las redes sociales circularon quejas considerando como ofensa lo ocurrido el sábado después del izamiento del pabellón nacional en el Paseo Cívico, por lo que convocaron a la vigilia programada para mañana a las 15:30 en la Plaza de la Mujer para reclamar “el agravio”.

Además publicaron el Comunicado de mujeres emprendedoras, empresarias, trabajadoras, madres e hijas de Tacna, en el que precisan que se pasó por alto la solemnidad de 92 años de historia y que no aceptan lo sucedido, por lo que exigen respeto, acotando que son ciudadanas sin fines políticos.

Salleres comentó que parte de esta falta de respeto comienza con la MPT, que cambió los protocolos. “Nosotros fuimos respetuosos de no hacer la procesión en memoria a los médicos y personal de salud que murió en la pandemia, no queríamos exponer a la población, pero no pensamos que iban a hacer eso”, recriminó.