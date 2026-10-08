Un centenar de padres y tres docentes protestaron en el Gobierno Regional de Tacna exigiendo a sus autoridades y funcionarios que paguena la contratista a fin de que culmine la construcción y equipamiento del colegio Rosa Dominga Pérez Liendo, en la junta vecinal La Natividad.

Explicaron que la obra debía terminarse en agosto de este año, sin embargo por una deuda de 3.4 millones de soles la empresa paralizó los trabajos faltando solamente el equipamiento con pizarras interactivas y computadoras.

Diálogo con funcionarios

Los padres y docentes fueron recibidos por tres representantes del GORE quienes se comprometieron que abonarán la deuda en tres partes, la primera de ellas este lunes, con lo cual se reactivarán los trabajos. La segunda se pagará a fin de mes y la tercera cuando ingresen recursos.

La dirigente de los padres, Sara Parisaca Mendoza dijo que los funcionarios del GORE se excusaron en que los cambios por la campaña electoral retrasaron el desembolso. Además informaron que la primera calificación de la obra se hará en noviembre y esperan que sea entregada en diciembre.

Niños esperan entrega de plantel

Actualmente los niños estudian provisionalmente en el colegio Modesto Molina turno tarde lo cual consideranun peligro ya que se trata de niños menores de 11 años que salen a las 18 horas.