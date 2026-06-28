El Juzgado de Flagrancia dictó cuatro meses de prisión preventiva contra el alcalde del distrito de La Yarada Los Palos, Samuel Cueva Huisa (38), quien es investigado por los presuntos delitos de tocamientos indebidos y lesiones en agravio de una abogada de 30 años.

La medida fue dispuesta por el juez Jaime Machaca Chacolli, quien declaró fundado en parte el requerimiento del Ministerio Público. Inicialmente, el fiscal Luis Condori Mamani había solicitado seis meses de prisión preventiva y la incoación de un proceso inmediato.

Fiscalía sustentó su pedido con diversos elementos de investigación

Según informó el Ministerio Público, la solicitud se formuló luego de la etapa inicial de investigación, en la que se realizaron diligencias como la reconstrucción de los hechos, una pericia psicológica, la entrevista de la agraviada en cámara Gesell, declaraciones de testigos y la visualización de videos registrados el 19 de junio, fecha en la que habría ocurrido el incidente durante una actividad por el Día del Padre.

De acuerdo con la Fiscalía, estos elementos respaldarían la hipótesis de una presunta agresión física y de tocamientos no consentidos denunciados por la víctima.

En la investigación también figura Sandra Huanacuni Jinchuña (26), quien es investigada por el presunto delito de lesiones.

Se registraron protestas durante la audiencia

Mientras se desarrollaba la audiencia en la Unidad de Flagrancia, en el exterior se congregaron dos grupos de personas.

Por un lado, allegados a la denunciante exigieron que se adopten medidas judiciales contra el investigado. Por otro, pobladores del distrito de La Yarada Los Palos manifestaron su respaldo al alcalde y solicitaron su liberación.

La presencia de ambos grupos generó intercambios verbales y algunos empujones, por lo que fue necesaria la intervención de efectivos policiales para resguardar el orden y la seguridad.

Regidores evaluaron la situación del burgomaestre

Tras la detención preliminar de Samuel Cueva Huisa, los integrantes del concejo distrital de La Yarada Los Palos se reunieron para abordar la situación del alcalde y evaluar su suspensión del cargo, conforme a los procedimientos establecidos por la normativa municipal.

La investigación continuará mientras se cumple la medida de prisión preventiva dictada por el Poder Judicial.