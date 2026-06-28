En audiencia el Juzgado de Flagrancia, el fiscal Luis Condori Mamani solicitó ante el juez Jaime Machaca Chacolli un proceso inmediato y seis meses de prisión preventiva para el alcalde del distrito La Yarada Los Palos, Samuel Cueva Huisa (38), investigado por presuntos delitos de tocamientos indebidos y lesiones en agravio de la abogada y animadora de fiestas Katherin A.C. (30).

Al caer la noche el magistrado Machaca consideró fundado en parte el pedido de la Fiscalía, ya que resolvió una medida de cuatro meses de prisión preventiva contra Cueva; mientras en el exterior de la Unidad de Flagrancia unos pobladores de La Yarada Los Palos consideraban a Cueva como inocente y pedían su libertad.

Indicios sobre los hechos

Pidió ante el Poder Judicial el requerimiento de incoación de proceso inmediato y el pedido de seis meses de prisión preventiva en contra de Samuel Cueva Huisa; en el caso está incluido Sandra Huanacuni Jinchuña (26) por el delito de lesiones.

Según el Ministerio Público, se hizo la solicitud tras la etapa de investigación, como la reconstrucción de los hechos realizada el 23 de junio en el distrito de La Yarada Los Palos, así como la pericia psicológica y la entrevista en la cámara Gesell. También, la toma de declaraciones de testigos y la visualización de videos del 19 de junio en que ocurrió el incidente, elementos que corroborarían la agresión física y los tocamientos no consentidos sufridos por la víctima durante la actividad por el Día del Padre.

Protestas de dos grupos

En las afueras de la Unidad de Flagrancia, durante la audiencia de prisión preventiva contra Cueva, personas allegadas a la joven denunciante y pobladores de La Yarada Los Palos que respaldan a su alcalde tuvieron un intercambio de palabras y empujones, antes que se disponga la presencia policial para la seguridad y control.

Tras la detención preliminar de Samuel Cueva, en la comuna de La Yarada Los Palos se reunieron los regidores para suspenderlo del cargo.