El cuerpo de María Isabel Yangua Guerrero, de 36 años, fue hallado enterrado en el jardín de su propia vivienda en el poblado de Cuchareta, en la región Tumbes.

La mujer se encontraba desaparecida desde el último domingo, día en que asistió a una celebración por el Día Internacional de la Mujer antes de perderse su rastro.

De acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú (PNP), el hallazgo ocurrió en el corral de la propiedad, donde la tierra removida llamó la atención de familiares y autoridades.

Tras excavar en el lugar señalado, se confirmó que el cuerpo de la mujer se encontraba enterrado en el patio posterior de la vivienda.

Familiares habían encontrado la motocicleta de la víctima

Durante los días de búsqueda, los familiares de la víctima habían logrado recuperar la motocicleta que utilizaba la mujer, pero no tenían información sobre su paradero.

Ante la falta de noticias, las labores de rastreo se concentraron en el domicilio de la víctima, donde agentes policiales aislaron el área para permitir el trabajo de peritos y el levantamiento del cadáver.

Representantes del Ministerio Público acudieron al inmueble para certificar el fallecimiento en presencia del fiscal de turno.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue de Tumbes para realizar las diligencias forenses correspondientes.

Policía investiga posible robo como móvil del crimen

Las primeras investigaciones de la Policía apuntan a que el móvil del crimen podría estar relacionado con el robo de pertenencias de la víctima.

Según las autoridades, una persona cercana a María Isabel Yangua Guerrero sería el principal sospechoso de haber cometido el asesinato y posteriormente ocultado el cuerpo en el patio de la vivienda.

Los investigadores analizan las últimas comunicaciones de la víctima para determinar con quién estuvo tras salir de la celebración el pasado domingo.

Familiares y allegados de la mujer han exigido a las autoridades celeridad en las investigaciones para identificar y capturar al responsable del crimen.

