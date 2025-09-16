El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que un sismo de magnitud 4.1 se registró este martes 16 de septiembre a las 11:34 de la mañana, con epicentro localizado a 13 kilómetros al oeste del distrito de Zorritos, en la provincia de Contralmirante Villar, región Tumbes.

Según el Centro Sismológico Nacional (Censis), el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 39 kilómetros y alcanzó una intensidad de nivel III en la escala de Mercalli Modificada, por lo que fue percibido de manera leve por la población de Zorritos.

El evento sísmico se ubicó en la latitud -3.71 y longitud -80.77, en la franja costera del extremo norte del país. Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personales.

El IGP recordó que el Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica del mundo, e instó a la población a mantener la calma, revisar sus planes de emergencia familiar y participar activamente en los simulacros nacionales de sismo y tsunami.

