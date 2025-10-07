El actor y cantante surcoreano Jung Jin Young, recordado por su papel protagónico en la película “La niña de mis ojos”, llegará a Lima con su esperado fanmeeting “Happy Together 2025”, un evento especial que se realizará el 12 de octubre en el Auditorio del Pentagonito.

El encuentro promete una experiencia única para los fans peruanos, con música en vivo, dinámicas interactivas y momentos personales con el artista, en un formato que se aleja del concierto tradicional para apostar por una conexión más directa con el público.

Antes de consolidarse como actor, Jin Young fue vocalista del grupo de K-Pop B1A4, con el que visitó Lima en 2016. Su regreso marca un reencuentro emotivo con sus seguidores, esta vez con una propuesta más personal que une su faceta de intérprete con la cercanía de un fanmeeting.

En los últimos años, Jin Young ha ganado reconocimiento internacional por su versatilidad en producciones como “Love in the Moonlight”, “Police University” y “Sweet Home”, serie de Netflix que lo consolidó como una de las figuras más destacadas del entretenimiento coreano.

El fanmeeting “Happy Together 2025” combina música, conversación y juegos exclusivos, permitiendo que los asistentes compartan un momento cercano con el artista. Además, todas las entradas incluyen acceso al Hi-Bye Session, una despedida personal con Jin Young que promete convertirse en uno de los recuerdos más especiales de la noche.

Las entradas están disponibles en Ticketmaster.pe.

