Ivana Yturbe fue acusada por haber abandonado a su mascota en las calles de Trujillo, lugar donde reside junto a esposo Beto Da Silva y su pequeña hija. En redes sociales, la modelo había mostrado al perrito como parte de su familia.

Emilio Moreno, el hombre encargado de que la expareja de Mario Irivarren adopte al canino, asegura que esta situación lo tiene totalmente incómodo.

“ Mi persona de buena fe, le confió la tenencia de esta mascotita. Lamento mucho que el perrito a quien le confié la tenencia, se haya descuidado. No sé que razones ha tenido para que aparezca abandonado ”, declaró para ‘Amor y Fuego’.

El hombre afirma que aumentó su preocupación al ver diferentes publicaciones del perrito abandonado en redes sociales, deambulando por las calles de Trujillo.

Por su parte, Ivana Yturbe salió al frente a contar su versión y contó que adoptó al perro solo temporalmente para luego buscarle un hogar.

“ Sí lo adopté temporalmente y buscarle una casa para cuando el perrito ya esté bien, porque lo encontré en un lugar donde el perrito estaba encerrado ”, manifestó la exchica reality al programa de Willax TV.

Sin embargo, Yturba cuenta que debido a otras situaciones, el animal no pudo quedarse en el edificio en donde vive con su familia. Además, indicó que lo dio en adopción a un chofer de su total confianza, pero al parecer, esta persona habría perdido al animal.

“ No me lo pude quedar porque en mi edificio no permiten mascotas, pero sí tratamos de encontrarle y yo suponía que era una familia correcta para el perro, porque es un chico que me moviliza a mi hija y a mí, es alguien de confianza ”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR