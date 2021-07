La modelo Aída Martínez fue blanco de críticas por llevar a su bebé de 4 meses a una fiesta, en medio de un ambiente cerrado, con asistentes sin mascarilla y bebiendo alcohol, exponiendo a su pequeña a un posible contagio por COVID-19.

En imágenes, compartidas por la misma influencer en su cuenta oficial de Instagram, se observa cómo baila con su hija cargada en brazos mientras las demás personas también se divertían en el local ubicado en el distrito de Miraflores.

Lejos de reconocer su irresponsabilidad, Aída Martínez salió a afirmar que ella hace lo que le da la gana y que cría a su manera a su bebé, no tomando en cuenta ninguna crítica que recibió en redes sociales.

“Realmente me cuesta entender a esta sociedad que está de cabeza y es doble moral porque siempre critican a las mamás del hecho de que dejen a sus bebés en su casa con la nana y que no los lleven con ellas. Dicen: para qué traes un hijo al mundo si no vas a cargar con él para todos lados”, inició la modelo.

“Y una que carga a todos lados con su hija, en mi caso porque yo me la llevo hasta en el baño, dicen: cómo la vas a llevar a esos lugares, pobre bebé, esos ambientes son de adultos. A mí no me jodan, mamitas, por favor. Yo hago lo que me da la gana y punto, crío a mi manera y punto porque no les parece una cosa ni la otra, no entiendo. Decídanse, pues, señoras, por favor, igual, bloqueadas están todas”, finalizó.

La conductora de televisión Magaly Medina cuestionó que Aída Martínez haya llevado a su hija a un lugar donde es de adultos.

VIDEO RECOMENDADO