La modelo Aída Martínez reveló, mediante videos publicados en las historias de su cuenta oficial de Instagram, que sufre problemas de salud por no cuidar su alimentación después del parto y, a esto, se sumó un problema de estrés por comentarios negativos que viene recibiendo por parte de diferentes seguidores.

“Ayer me hice varios exámenes. Mi caso es una junta de todo lo que me viene pasando. Primero por la mala dieta que vengo llevando, porque comencé a comer postres y esto me está pasando factura con el colesterol alto”, dijo en la mencionada red social.

Según la influencer, el nivel de colesterol en su cuerpo subió demasiado y sus riñones se vieron afectados por la mala alimentación que tenía.

“A esto se ha sumado la cantidad de estrés que tengo por las redes sociales, porque pensarán que me llega lo que me escriben estas taradas, pero para bloquear tengo que tengo que leer ciertos comentarios”, sostuvo.

Aída Martínez indicó que, en un principio, no le importa lo que escriben de ella en los comentarios, pero que tiene que leerlos para bloquearlos, por lo que afecta su salud emocional.

“En el momento digo no me interesa, pero leer tantas mentiras que se han dicho de mí, sacan notas desafortunadas, sumado a mi lactancia y todo lo demás, colapsé, porque soy un ser humano que tiene sentimientos”, manifestó.

“No muestro mi vulnerabilidad en mis redes, no me gusta mostrar ese lado de mi. Ahora las cosas han cambiado porque estoy pasando una etapa post parto. Ahora que soy mamá, las alteraciones hormonales que tengo, son terrible”, agregó.

