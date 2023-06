Alessandra Fuller es la nueva invitada a la cocina de Ethel y Yaco, para enfrentarse a Santiago Suárez y a su mamá. Cabe mencionar que la también modelo reveló que no conquistó a su novio por el estómago, pues solo le cocinó un par de veces en todo el tiempo que están juntos.

“No sé cocinar, no lo hago casi nunca, pero cuando lo hago lo disfruto muchísimo. La verdad es que cociné después de mucho tiempo, mi papá es chef y tengo referencias, pero mi mamá no cocina ni un huevo frito. En mi casa no cocinamos, pedimos delivery”, expresó Alessandra Fuller.

Luego continuó con: “definitivamente no conquisté a mi novio por el estómago, le habré cocinado tres veces en todo el tiempo de relación. Yo no sé cómo conquisto, sé cómo me conquistan y es haciéndome reír muchísimo, para mí eso es clave, vivo convencida de que estamos en esta vida para pasarla bien, además, creo que la amistad bonita es lo más importante para conectar y con base en eso se va construyendo”.

Fuller contó a la prensa que, durante el desarrollo del programa, mantuvo buena química con su mamá en la cocina. Además, reveló que ya le está pidiendo nietos.

“Sí, mi mamá ya me pide nietos, tiene mucha ilusión con la idea, se muere por tener nietos, y yo creo que ella será maravillosa en esta faceta. A mí me parece una idea preciosa tener hijos y siento que será una etapa súper especial, presiento que será como dicen, que me cambiará la vida”, mencionó.

Te puede interesar