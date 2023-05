Los rumores de una posibilidad ruptura entre Ale Venturo y Rodrigo ‘Gato’ Cuba son cada vez más fuertes. Luego de que el futbolista sea captado llevando maletas a la casa de su madre y negara responder si había terminado su romance con la empresaria, Ale publicó un video donde deja entrever la separación.

Mediante su cuenta de TikTok, la dueña de la ‘Nevera Fit’ publicó clips que revelaría que ya no es pareja del ‘Gato’ Cuba. El primer video se ven imágenes de Venturo con su hija con la canción de fondo “Mientras me curo el cora” de Karol G.

En el segundo video publicado por Ale Venturo, la rubia comparte una reflexión sobre las relaciones tóxicas y cómo soltarlas.

“ La verdad es que es bueno saber cuándo irse. No te quedes en donde no te quieren tener, no te quedes donde te empiezan a tratar culero, en donde no tienen tiempo para ti y en donde cada día te salen con una chingadera diferente ”, se escucha en dicho clip.

Cabe señalar que recientemente Ale Venturo eliminó sus fotos con el ‘Gato’ Cuba en su cuenta de Instagram, sin embargo, ambos aún se siguen en Instagram.

