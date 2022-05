Ale Venturo rompió su silencio en la entrevista que realizó Magaly Medina a Rodrigo Cuba. La nueva pareja del futbolista confesó que sintió miedo al principio de su romance pues sabía que el deportista estaba pasando un proceso de divorcio con Melissa Paredes.

Magaly no dudó en preguntarle a Ale si tenía miedo de estar con el ‘Gato’ Cuba: “Sí, me dio bastante miedo, pero él intentaba tranquilizarme, pensé que iba a ser peor, pero no, de hecho el día que estábamos aquí (casa del Gato), estábamos volteando a todo lado a ver si había alguien”, confesó la amiga de Natalie Vértiz.

El ‘Gato’ además aclaró que él tenía todo claro y sabía que podía traerles problemas las cámaras: “En todo momento siempre lo dijimos, yo lo que quería con ella era cuidarla y no la quería exponer, para nada, entonces le propuse varias opciones, yo creo que la más segura es mi casa o si quieres vamos a tu casa o a un restaurante, yo no quiero que la gente pueda hablar tontería y media, yo quiero que ella sienta que siempre busco su bienestar”.

Hija de Rodrigo Cuba todavía no conoce a Ale Venturo como pareja de su papá

Rodrigo Cuba, quien contó detalles de su relación con Melissa Paredes y reveló, en un momento, que su hija todavía no conoce a Ale Venturo como su pareja, sino como una amiga.

Previo a compartir la segunda parte de su entrevista con el futbolista, Magaly Medina se refirió a la polémica fotografía que se filtró, donde se ve que la que la hija de Rodrigo Cuba y Melissa Paredes dormía sobre las piernas de Anthony Aranda. En ese momento, la conductora de TV contó lo que le dijo el popular ‘Gato’.

“Él ha decidido no presentarle a su hijita a su novia. Para ella, es una amiga que viene, que está ahí. Ellos se miran de lejos pero no se tocan, no se besan, no se muestran afecto para no confundir a la criatura. Me parece una actitud prudente, madura y que muestra equilibrio a la niña”, contó la conductora de ATV.

