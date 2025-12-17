Alejandra Baigorria anunció que se encuentra desarrollando una serie basada en su propia trayectoria, con la intención de mostrar aspectos de su vida que no suelen ser visibles públicamente.

La empresaria explicó que se trata de una idea que viene trabajando desde hace un tiempo y que apunta a retratar su historia desde una perspectiva personal y sin filtros.

Durante una entrevista en Arriba Mi Gente, señaló que el proyecto incluiría su participación como actriz y que el público solo conoce una parte de su recorrido.

“Voy a actuar algún día, pero en una serie de mi vida. Eso está en proyecto. Solo estoy esperando que el Perú esté preparado para ver mi vida real, porque ustedes lo que ven es solo un 20%. Imagínense lo que ha sido mi vida desde que comencé hasta ahora”, expresó.

Baigorria indicó que el 2025 ha marcado un punto importante en su carrera, con nuevos retos y decisiones profesionales. En ese contexto, no descartó que la serie pueda llegar a plataformas internacionales y reafirmó su determinación para concretar la propuesta.

También reveló su reciente experiencia como actriz de doblaje en una producción de ‘Bob Esponja’, trabajo que consideró significativo para su crecimiento profesional: “Yo trabajo con Paramount Pictures, tengo la patente de Nickelodeon, de Bob Esponja y de los Pitufos… Mi personaje es una sirena disfrazada, en verdad es una piraña. Es pequeño, pero para mí significa mucho porque mi nombre sale ahí”.