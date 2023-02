La ex participante de “Esto Es Guerra” Alejandra Baigorria confesó que, junto a Said Palao, iniciaron los planes para vivir juntos en el mismo departamento.

En una entrevista para “Mande Quien Mande”, la empresaria de Gamarra detalló que ese sería el siguiente paso importante que tomaría su relación, de casi tres años, con el chico reality.

“Se conversó muchas cosas durante todos estos años y llegó el momento en que Said dijo ‘no, ya voy a salir de mi casa, ya es hora de que convivamos juntos’, y que armemos una casa de los dos, con los gustos de los dos”, expresó Baigorria.

Asimismo, la ex chica reality confesó que, en su próximo hogar, tendrían una habitación para la hija de su pareja. “Vamos a armar un cuarto para cuando su hijita se quede ahí porque siempre hay que incluir lo que es más importante para Said. Eso es lo que se viene para ahorita, cerquita, y lo demás vendrá con el tiempo”, señaló.

Alejandra Baigorria enfurece tras robo en su tienda: “Te voy a atrapar, te lo juro”

Desde su cuenta de Instagram, la empresaria relató que un ladrón había ingresado a uno de sus locales en Gamarra para llevarse varias prendas de ropa.

“Me robaron y se han equivocado porque yo no lo voy a dejar pasar. Aquí tengo las imágenes. Te voy a atrapar, te lo juro. No me voy a dejar jamás. Porque en este país si alguien no hace nada todo seguirá igual”, escribió la novia de Said Palao.

En el ‘storie’, la ex participante de “Esto Es Guerra” se dirigió al usurpador para advertirle que lo encontraría, ya que tenía el registro de sus cámaras de seguridad.

