Alianza Universidad de Huánuco decidió separar temporalmente de los entrenamientos a Jesús Barco tras las imágenes difundidas en “Magaly TV: La Firme”, en las que el futbolista aparece junto a Carlos ‘El Patrón’ Ascues y Alexis ‘La Hiena’ Gómez.
Mediante redes sociales, el club anunció el inicio del proceso de despido contra los deportistas involucrados en “actos de indisciplina”.
Asimismo, informaron que los mencionados jugadores han sido apartados de los entrenamientos mientras se evalúan sus respectivos descargos.
Eso ocurre luego del reportaje emitido en el programa de Magaly Medina, donse se obseva a Barco en una piscina junto a Ascues y Gómez y en compañía de unas mujeres.
En dichas imágenes se observa a la ahora expareja de Melissa Klug llegando de noche a la Casa Club donde estaban sus compañeros, además, los tres futbolistas llegaron juntos a los entrenamientos al día siguiente.
Te puede interesar
- Ya viene el Festival internacional de danzas en Piura
- Muere Ace Frehley, guitarrista original de KISS, a los 74 años
- Tony Succar posterga su concierto en Lima por la crisis de inseguridad
- Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh y Pablo Benegas se retira temporalmente
- The Cardigans ofrecerá su primer concierto en Perú el 12 de febrero de 2026