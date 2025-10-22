Alianza Universidad de Huánuco decidió separar temporalmente de los entrenamientos a Jesús Barco tras las imágenes difundidas en “Magaly TV: La Firme”, en las que el futbolista aparece junto a Carlos ‘El Patrón’ Ascues y Alexis ‘La Hiena’ Gómez.

Mediante redes sociales, el club anunció el inicio del proceso de despido contra los deportistas involucrados en “actos de indisciplina”.

Asimismo, informaron que los mencionados jugadores han sido apartados de los entrenamientos mientras se evalúan sus respectivos descargos.

Eso ocurre luego del reportaje emitido en el programa de Magaly Medina, donse se obseva a Barco en una piscina junto a Ascues y Gómez y en compañía de unas mujeres.

En dichas imágenes se observa a la ahora expareja de Melissa Klug llegando de noche a la Casa Club donde estaban sus compañeros, además, los tres futbolistas llegaron juntos a los entrenamientos al día siguiente.