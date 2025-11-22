Álvaro Rod respondió luego de que Samantha Batallanos lo calificara de “tacaño” y afirmara que nunca tuvo gestos detallistas con ella.

En conversación con Radiomar, el cantante le respondió contundentemente a su expareja, afirmando que sí atendía sus “caprichos”.

“ Samanta, que te vaya bien, de verdad, estudia actuación que lo haces increíble. Nunca había conocido una persona tan mitómana como tú ", manifestó inicialmente.

“ No mientas tanto, ¿o quieres que enseñe todos los vouchers? No te pases. Como yo sabía que iban a venir y que seguramente me iban a hablar de esto, me tomé el tiempo de buscar estos vouchers del champú que dices que nunca te compré, que costó 150 ″, añadió.

Luego de ello, el artista mostró una transacción que, según indicó, habría sido destinada a Samantha, contradiciendo así la versión de la modelo.

“ No, costó casi 500, mira. Casi 500 soles. Y sí, te lo compré la primera vez. La segunda vez que me lo pediste ya no te lo compré porque estábamos terminando. No te pases. Cómpratelo tú “, finalizó el intérprete nacional.

Como se recuerda, Samantha Batallanos fue al programa “América Hoy” y asedguró estar “curtida de los seudo galanes”, refiriéndose a Álvaro Rod.

“ Ya estoy curtida de los seudo galanes, mi última pareja ni me cantaba. Una vez ni el champú me quiso comprar. Tampoco me invitaba a cenar, es más, cuando fuimos a Europa, mi pasaje lo pagamos a medias. En cambio, Maicelo me llenaba de detalles, no sé si eran de canje o gastaba su plata, pero sus problemas eran otros ”, sostuvo la modelo.