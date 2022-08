La actriz Anahí de Cárdenas dedicó unas sensibles palabras tras el fallecimiento del actor Diego Bertie. La artista expresó su tristeza por no haber podido encontrar fotografías con el cantante, sin embargo, dijo tener aún sus mensajes.

La también cantante relató el momento en que conoció a Bertie y la emoción que sintió luego de que le diera un consejo para su carrera profesional. La artista afirmó que fue un hecho que se le quedó “grabado en el cerebro”.

“La primera vez que nos vimos nos cruzamos en una fiesta. Yo acababa de bookear Dioses y me dijiste: ‘Tienes una oportunidad de la PTM. No la cagues.’ ¡Qué presión sentí! Pero me viste. Él me vio. Y eso para mí ya era suficiente”.

Cárdenas terminó su mensaje revelando la última conversación que tuvo con el fallecido actor. Él le había pedido que cante en su concierto y que graben un videoclip juntos. “En otra será, querido. Me debes un beso y una canción”, culminó la actriz.

Diego Bertie: familia del actor decidió despedirlo en estricto privado

A través de las redes sociales, la agencia que representaba a Diego Bertie emitió un comunicado en el que dio a conocer que la despedida del actor nacional se realizará en una ceremonia íntima en la que solo estará presente su familia directa.

“Por medio de la presente comunicamos que a solicitud de la familia, la despedida a nuestro querido Diego Bertie se realizará en estricto privado con una ceremonia muy íntima, con su familia directa”, se lee en la primera parte del comunicado difundido por 11Y6 Management.

Asimismo, la agencia pidió a los medios de comunicación respetar la decisión y el dolor de sus seres queridos.

“Rogamos a los medios de comunicación sepan respetar este momento. A sus seguidores, comunicaremos al respecto de una Misa conmemorando el primer mes de su partida. Oremos todos por Diego y por la familia, que encuentren paz y resignación. Gracias por su comprensión”, termina el mensaje.