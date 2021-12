Andrea San Martín reapareció en televisión y rompió su silencio frente a la denuncia de Juan Víctor, su expareja, quien presentó unos audios en los que se oía a la modelo ejerciendo presunto maltrato psicológico a una de sus hijas. La modelo llegó al programa de Magaly Medina para aclarar los hechos.

La expresentadora de “La Banda del Chino” empezó desmintiendo las declaraciones de las nanas que trabajaron con ella, asegurando que no tenía problemas con que se le investigue por presunta agresión contra su pequeña.

“Yo me he rajado toda mi vida por esas niñas. No soy perfecta, tengo mis errores, que me investiguen todo lo que deseen en mi hogar y si tengo que abrir las puertas a diario a las entidades que están investigando, a las que agradezco, porque están haciendo una investigación continua, un seguimiento adecuado y demás”, dijo.

null null

Asimismo, la modelo también se mostró afectada porque la denuncia de su expareja ha puesto en tela de juicio la labor como madre que ha desempeñado en los últimos años.

“Yo como madre me indigno porque me están juzgando por una cosa, ¿Dónde están mis 6 años de tener a cargo a mi hija mayor? Han habido momentos en los que yo me he puesto el lomo y he costeado todo, las he cuidado. Yo no soy el monstruo que están intentando vender, con qué intención están haciendo esto”, precisó.

Andrea San Martín también aseguró que no cedería ante ningún chantaje para firmar una conciliación que no le favorezca, pese a que ha perdido varios trabajos. “No solo he perdido un trabajo, he perdido un montón”, aseguró.

VIDEO RECOMENDADO

Andrea San Martín habla de los gastos mensuales de más de S/7 mil de su hija de 3 años.