El conductor de televisión, Andrés Hurtado, volvió a protagonizar un tenso episodio con el productor de su programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, José Malpartida.

Todo comenzó cuando el popular ‘Chibolín’ encaró a su productor por presentarse nuevamente en el programa, luego de que él lo despidió la semana pasada por burlarse de él mientras cantaba en quechua. Sin embargo, José Malpartida aclaró que el propio gerente general de Panamericana le pidió regresar.

“El lunes me llamó el gerente general del canal, Leonardo Bigott, me dijo que tú me habías botado, pero que el productor general del programa seguía siendo yo, y que si Andrés no me soportaba, tenía los caminos abiertos para irse a Azteca TV o una secuencia en la Chola Chabuca y que procedas a retirarte”, sostuvo el productor ocasionando la molestia de Andrés Hurtado.

Ante ello, el polémico conductor de televisión no se quedó callado y le respondió con un contundente mensaje. “Si el señor Leonardo Bigott, gerente general del canal, desea que yo me retire del programa, vamos a ver si puedes facturar los 12 millones que facturo yo”, aseguró Andrés Hurtado.

Sin embargo, el productor José Malpartida con total despreocupación señaló: “Ya tenemos una lista preparada”, generando asombro en el propio conductor y entre todos los presentes en el set de televisión.

