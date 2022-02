Brunella Horna decidió salir al frente para responder a las duras críticas que lanzó Magaly Medina en su contra -pues aseguró que una piedra tenía más vida que ella- luego que el pasado lunes fuera presentada como la flamante conductora de “América Hoy”.

Desde que aceptó el reto de acompañar a Ethel Pozo y Janet Barboza al frente del magazine, estaba consiente que su desempeño generaría opiniones divididas; sin embargo, se siente feliz y estar en el programa “es un sueño hecho realidad”.

“Estoy en televisión desde los 17 años, al principio sí me chocaba (que la criticaran) y lloraba, y lloraba de verdad, pero ahora lo que digan me resbala”, manifestó en una entrevista que ofreció al diario Trome, para luego referirse a lo dicho por la ‘Urraca’.

“Yo no me considero una piedra, soy una chica joven; soy, creo, la conductora más joven de la televisión peruana y tengo todas las ganas de seguir aprendiendo”, agregó y mostró su rechazo a quienes no saben valorar el trabajo de otros.

“Lamentablemente, hay gente que no sabe reconocer eso, que nunca te va a felicitar, solamente van a menospreciarte y no me voy a ver afectada por sus comentarios”, precisó. Al mismo tiempo, contó que le gusta estar “actualizada” de todo tipo de noticias para “estar informada sobre lo que voy a hablar”.

Sobre cómo se lleve con Janet Barboza dijo: “Tiene un carácter especial, obviamente por su carrera y trayectoria, pero detrás de cámaras es una persona que me ha ayudado mucho con sus consejos y realmente me ha sorprendido porque tenía otro concepto de ella, me cae muy bien, estamos haciendo un buen equipo”.

Finalmente, reveló que Richard Acuña, su pareja desde hace cuatro años, fue el último en enterarse de su ingreso a “América Hoy”. “Le dije a él casi el último día que me hicieron la propuesta formal. (Él) me apoya en todo lo que emprenda, siempre nos estamos dando aliento mutuamente”, sentenció.

