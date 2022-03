Le dice de todo. El conductor de “Amor y Fuego”, Rodrigo Gonzáles ‘Peluchín’, cuestionó a la también presentadora de televisión Brunella Horna por su peculiares comentarios.

El incidente se originó cuando la también modelo afirmó en vivo, en el programa “América Hoy”, que “los niños sufren de ovarios poliquísticos”.

“En instantes, mitos y verdades de los ovarios poliquísticos (por) si ustedes y sus niños están sufriendo de eso”, manifestó.

Frente a estas declaraciones, el popular ‘Peluchín’ no permaneció indiferente y le brindó consejos a la conductora en medio de risas.

“Los hombres no tenemos ovarios (…) Eso es culpa de la producción también, no puedes darle el micrófono a cualquiera, en cualquier momento”, manifestó.

Instantes después, Gonzáles también le sugirió al productor de “América Hoy” qué indicaciones se debería brindar a Horna.

“Escríbele bien en la ‘chuleta’ y dile ‘Brunellita, cariño, cuando te ponemos una indicación, lee tal cual. No pongas de tu parte, no se te ocurra aumentar, te quedas ahí, no digas nada que no se te marca, por favor”, enfatizó.

