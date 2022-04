Mauricio Diez Canseco reveló que se enamoró de Lisandra Lizama desde que la vio, por ello, solo un mes después de conocerla le propuso matrimonio. El empresario y la modelo cubana se dieron el sí, acepto, el 10 de abril en la Habana, Cuba.

“¡Sí! (es mi tercer matrimonio). Soy un hombre que cree en el amor y en el compromiso”, comentó Diez Canseco al diario Trome.

Camila Diez Canseco, la hija del popular Brad Pizza, reveló en En Boca de Todos que se encuentra muy feliz por su papá y aseguró que la felicidad sea para siempre. Cabe mencionar que la joven reveló no conocer a Lisandra Lizama.

“Yo estaba tranquila y de pronto recibo un WhatsApp con el parte de la boda que decía: ‘Hija mía, solo se vive una vez, me voy a casar’, y ahí como que recién me contó la historia. Entre nos, no sería la primera vez que es cercana a la edad”, dijo Camila,

“Se ve una chica muy amable. Conmigo fue muy dulce. Yo le dije que espero que nos conozcamos en persona para conversar o salir a comer, algo más personal”.

Camila Diez Canseco no estuvo presente en la boda que contuvo su padre, Mauricio Diez Canseco con la cantante, actriz y modelo Lisandra Lizama en Cuba el pasado domingo 10 de abril. La hija del empresario confesó de que aún no conoce bien a Lisandra y que su padre le contará toda la historia en su retorno al Perú. (Fuente: América TV)