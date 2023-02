Carlos Alcántara revela que vio tutoriales para dirigir ‘Asu mare’: “No sé de cine”

Carlos Alcántara ha estado en boca de todos en las últimas semanas tras el estreno de su cuarta película de ‘Asu Mare’, donde él asumió la dirección del filme. Ahora, el también actor generó polémica tras revelar que no tiene conocimiento del mundo cinematográfico y se basó en tutoriales para realizar su nueva producción.

Como se sabe, ‘Asu Mare: Los Amigos’ generó muchas expectativas en el público, no obstante, no logró convencer a todos. A pesar de ello, ‘Cachín’ se mostró feliz por los números que ha logrado hasta el momento en asistencia en cines.

Mediante Twitter, un cibernauta compartió el extracto de la entrevista que tuvo Carlos Alcántara. “ Yo creo que es acumular experiencia. No he estudiado dirección, pero digamos que ahora cuando tuve que asumir la dirección empecé a ver algunos tutoriales ”, dijo en un inicio ‘Cachín’ dejando asombrado al reportero.

Posteriormente, el actor peruano volvió a reafirmar lo que dijo. “ Sí, porque de todo creo que yo no soy una persona formada en dirección ni formada en cine. Si me preguntan sobre cine de verdad que no sé mucho ”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO