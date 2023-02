Carlos Alcántara agradeció la acogida que ha tenido la nueva película ‘¡Asu mare! Los amigos’, que el pasado 9 de febrero arrasó con la taquilla nacional al superar los 55 mil espectadores en su estreno.

“Es una maravilla lo que está pasando. Lo más importante es la reconexión que está teniendo el público con el hecho de ir al cine, tomarse la iniciativa de salir de casa con los hijos o con la pareja, sobre todo después de una pandemia o la situación política. Hoy puedo decir que la primera semana de ‘¡Asu mare! Los amigos’ ha pasado los 350 mil espectadores”, expresó Carlos Alcántara para Encendidos de RPP Noticias.

“Yo creo que pueden venir más (películas), pero no necesariamente llamarse ‘Asu mare’. Aquí ha empezado una nueva etapa en mi carrera profesional. Yo tengo una paralela de actor y una de director, donde he visto que el resultado está gustando. Yo estoy poniendo el pecho y la espalda para las críticas, pero yo no hice una película pensando en que quiero dármela de director; esta es una película generada por todos, pero con un toque personal de ‘Cachín’”, finalizó.

Carlos Alcántara defiende a Josi Martínez

Al popular Cachín se le consultó si es una buena estrategia invitar a personajes mediáticos y a influencer a participar en pequeñas escenas en las películas peruanos, debido a que Asu Mare: los amigos, cuenta con el tiktoker Josi Martínez como parte del elenco.

“Eso no lo inventó yo, eso está hace años, desde que empieza el tema de las redes (...) antes de Josi, hemos invitado a varios y en otras producciones en otros países también, no es nada nuevo”, contó el popular Cachín.

Luego continuó con: “A Josi lo vengo a conocer en República Dominicana, cuando filmaba una película y yo ya había visto cosas de él, yo no sabía quién era. Luego me enteré lo famoso que es y me quedé pensando y le dije si quería participar en la película que iba a dirigir y él encantado (...) hay que tenerlo, aprovechando los 25 millones de seguidores”,

“A Josi lo vengo a conocer en República Dominicana, cuando filmaba una película y yo ya había visto cosas de él, yo no sabía quién era. Luego me enteré lo famoso que es y me quedé pensando y le dije si quería participar en la película que iba a dirigir y él encantado (...) hay que tenerlo, aprovechando los 25 millones de seguidores”, contó Carlos Alcántara para diario Correo.

Te puede interesar