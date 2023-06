Carlos Alcántara se pronunció una vez más a las críticas que recibe su película ‘Asu Mare 4′ y a quienes comparan el filme con los trabajos de Steven Spielberg, Quentin Tarantino y Akira Kurosawa. El director de cine negó pretender ser como años, pues tienen una larga trayectoria en el séptimo arte.

“ Tú crees que yo voy a pretender hacer una película como Spielberg, como Tarantino, Kurosawa. Hay que ser bien huev... para pensar que este humilde servidor va a querer algo así. No me compares, pues huev... ”, expresó indignado al programa de YouTube de Jesús Alzamora.

En ese sentido, el popular ‘Cachín’ defendió su primer trabajo como director en la cinta nacional que ya está disponible en Netflix. “No te burles, ni te ríes, porque no voy a hacer nunca”.

Además, Alcántara aclaró que no se considera comediante y que si bien hizo comedia a lo largo de su carrera profesional, aclara que no es humorista. “ Yo tengo mi humor, y me provoca hacer una película así. ¿Cuál es el problema? ”, manifestó.

“ Entonces, a la gente que me dice que me dedique a la comedia, no me jod... Yo no soy comediante, puedo haber hecho comedia, pero no lo soy ”, añadió.

@jesusalzamorallosa CACHÍN habla de ASU MARE 4 y se defiende. Mañana 8pm 👅 ♬ sonido original - Jesús Alzamora

