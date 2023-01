Carlos Vílchez no dudó en contar detalles sobre su paternidad a Verónica Linares para su programa de ‘YouTube’: ‘La Linares’ y confesó que sentía que el techo se le caía encima con esa responsabilidad a los 17 años. Por ese motivo decidió educar y enseñar a su hija sobre planificación.

La periodista le preguntó sobre su experiencia como padre primerizo a tan corta edad, el comediante aseguró que no fue una tarea fácil. Asimismo, contó la reacción de sus padres al saber de la noticia.

“Mi papá es cajamarquino, él estaba feliz, mi hijo pend*** y mi mamá en llanto, en lloriqueos”, expresó para luego revelar que sí recibió una llamada de atención. “ 17 años, recién había terminado el colegio (...) El techo se me estaba cayendo ”, expresó Vílchez.

Debido a su experiencia, decidió hablar con su hija sobre la planificación familiar y asegura que su hija siempre le pregunta si se arrepiente de tenerla, pero el artista indica que siempre priorizó la felicidad de ella.

“ Le aconsejé y yo fui el primero que le dio un preservativo a mi hija. Soy muy abierto con mis hijos, se lo di cuando tenía 16. (...) por eso mi hija tuvo a su hijo a los 28 años. Yo fui feliz de tenerla a ella, pero no fui feliz porque no viví mi juventud, no lo disfruté ”, añadió.

