Carlos Villagrán reveló que su salida del programa no fue voluntaria, sino que se debió a una decisión tomada por la producción.

El actor conocido por interpretar a “Kiko”, compartió detalles desconocidos de su salida del elenco de “El Chavo del 8” en el programa “Esta Noche”. Además, del complicado momento que vivió luego de dejar la serie.

“ Dicen que yo me salí del programa. ¡Mentira!, yo no me salí del programa, ¡me sacaron del programa! Porque Quico se les fue arriba en popularidad y me sacaron ”, manifestó.

Pese a que el mexicano evitó decir si Roberto Gómez Bolaños fue el responsable, es una clara indirecta hacia “Chespirito”.

De acuerdo con Villagrán, esto complicó su vida porque estuvo varios meses sin trabajo.

“ Yo me quedé sin trabajo más de un año. Lloraba, porque sí lloraba, porque tenemos ese sentimiento ”, agregó.

Frente a la complicada situación, Carlos Villagrán contó que decidió migrar a Venezuela, donde se le presentaron nuevas oportunidades profesionales. A este viaje se sumó su amigo y compañero Ramón Valdés, quien, según recordó, le dijo: “ Don Ramón se me acercó y me dijo ‘llévame’ ”.