César Vega se pronunció tras las declaraciones de Suheyn Cipriani en “El Valor de la Verdad”, quien reveló momentos de violencia física y psicológica que sufrió por parte del padre de su última hija.

El salsero romperá su silencio este domingo en Día D y admitirá que fue violento con su expareja.

En el avance de dicho programa, la reportera le consultó si llegó a romper 12 puertas durante su relación con la modelo.

“ Eso es cierto, no tengo por qué negarlo ”, reconoció Vega, evidentemente afectado por la polémica que se desató días atrás.

En ese sentido, el cantante dijo que tiene problemas con el consumo del alcohol: “ Soy alcohólico y no vengo a justificarme ”.

Como se recuerda, Suheyn Cipriani contó los terribles momentos que vivió al lado de César Vega en “El Valor de la Verdad”. Asimismo, mostró los mensajes que le escribió el salsero a su madre cuando ella estaba embarazada y tenían peleas fuertes.

Durante esta charla, es la madre quien le ruega al salsero que ponga fin a sus constantes enfrentamientos con la exreina de belleza, ya que los vecinos no dejan de quejarse. En lugar de reflexionar, él decide escribirle un mensaje con tono despectivo: “ Le dije que se largue y se fue.. Qué triste debe ser, tampoco la amo y menos a su barriga ”.

Este chat salió a la luz durante la octava pregunta del programa conducido por Beto Ortiz, cuando Suheyn confirmó que, aunque al principio él le pidió tener un hijo, más adelante le exigió que abortara.

“ Me dijo que me tome una pastilla del día siguiente porque ya no quería un hijo. Se me acabó el mundo. No entendía nada. Ahí no sabía que estaba embarazada . Cuando él me dice que tome la pastilla, me puse a llorar. Me tomé la pastilla, pero pasaron tres semanas y fue por las puras, ya había quedado embarazada. Desde ahí empezó un episodio espantoso”, relató la modelo.