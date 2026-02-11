La “Chola Chabuca”, personaje interpretado por Ernesto Pimentel, participó en la tradicional festividad de la Fiesta de la Virgen de la Candelaria, celebrada en la ciudad de Puno.

El artista llegó acompañado de su equipo de producción para registrar las principales incidencias del evento, considerado uno de los más importantes del calendario cultural peruano.

Especial en “El Reventonazo del verano”

El material grabado durante la festividad será presentado en una próxima edición del programa El Reventonazo del verano.

“Estoy feliz de haber participado en la fiesta de la Candelaria y este sábado vamos a presentar un especial en el programa. También haremos algo similar con el aniversario de Corazón Serrano, donde participé”, declaró la conductora.

Liderazgo en el rating

“El Reventonazo del verano” se mantiene como uno de los programas más vistos en su horario. Según cifras recientes, el espacio logró registrar 9.2 puntos de rating el último fin de semana, superando a su competencia directa.

La producción apuesta por llevar a la pantalla grande eventos culturales y musicales del país, acercando a los televidentes a celebraciones tradicionales como la de la Virgen de la Candelaria.