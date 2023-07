El popular youtuber peruano ‘Cholo’ Mena confesó que en una oportunidad un restaurante le ofreció una gran cantidad de dinero a cambio de uno de sus conocidos ‘stickers dorados’, un tipo de certificación que otorga a los mejores establecimientos que ha visitado.

En una reciente entrevista, el creador de contenido aseguró que rechazó entregar su calcomanía de forma deshonesta. “Me ofrecieron plata por el sticker, lo máximo que me han ofrecido fueron 20 mil dólares”, expresó para Trome.

“El pata me llamó y me dijo ‘¿Qué te crees?’. Le respondí: ‘Me conviene que tú digas a tus amigos que yo no me vendo ni por 20 mil dólares. Y que le digas que no tengo precio. Eso me conviene. Listo. Se acabó”, añadió.

Asimismo, ‘Cholo’ Mena mencionó que siempre ha sido sincero al dar buenas recomendaciones a través de su cuenta de Youtube.

“Yo siempre soy fiel a mí. Voy al lugar que me gusta y te lo comparto. Hasta ahorita no hay nadie que me haya pagado”, señaló.

