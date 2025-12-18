El futbolista Christian Cueva presentó una demanda de divorcio por causal contra Pamela López, dando inicio a un proceso judicial para poner fin a su matrimonio.

La acción legal fue dada a conocer por el propio deportista a través de su cuenta de Instagram, donde difundió documentos vinculados al trámite.

Según el registro del Poder Judicial, la demanda fue ingresada el miércoles 17 de diciembre de 2025 ante el 20.º Juzgado de Familia de Lima.

En el expediente, Cueva figura como demandante y López como demandada, quedando formalmente establecida la controversia en sede judicial.

El caso está sustentado en un expediente compuesto por 114 folios, los cuales habrían sido presentados para respaldar la causal invocada por el deportista.

Al tratarse de un divorcio por causal, el procedimiento no se tramita por mutuo acuerdo y requiere evaluación judicial.