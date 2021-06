Hace unos días Deysi Araujo aseguró que Christian Cueva la invitó a viajar a Brasil con todos los gastos pagos. Al parecer, estas declaraciones han enfurecido al popular Aladino, ya que en sus historias de Instagram ha mostrado la carta notarial que envío a la bailarina.

“Cueva también vino para llevarme a Brasil. Se contactó conmigo mediante su manager, me dijo que me daban todo pagado para ir a Brasil y me dio miedo”, comentó Araujo en una entrevista para ‘La Karibeña’.

Luego continuó con: “yo no le seguí la corriente, el manager se identificó me dio su nombre. Vamos a ir a tal sitio, me dio nombre de otras chicas que también iban a ir, incluso me dijo que para que tenga confianza les pregunte a las otras señoritas que eran conocidas”.

CARTA NOTARIAL PARA ARAUJO

En el comunicado publicado en Instagram y dirigido a la pelirroja se lee que el jugador de futbol rechaza rotundamente las declaraciones de la exvedette.

“Desmiento de manera rotunda y absoluta dichas afirmaciones, le solicito de procesa de manera inmediata a rectificarse, señalando de manera clara e indudable, que las mismas son completamente falsas”

“En caso contrario, le otorgo un plazo de 24 horas para que responsa la presente comunicación y adjunte las pruebas que demuestren (1) que un tercero se comunicó con usted, (2) indicando nombre y otros datos de la persona que se presentó como mi representante (3) y que usted realizó acciones o gestiones orientadas a comprobar la veracidad de dicha información, como paso previo a realizar afirmaciones públicas como las que efectuó”.





‘La Chama’ arremete contra Pamela López: “Le gusta estar tranquilita en su casa, dando hijos”

‘La Chama’ tuvo duras palabras al momento de referirse a Pamela López, esposa de Christian Cueva, quien decidió darse un tiempo con el futbolista luego de ser captado en una reunión social e incumpliendo medidas de bioseguridad necesarias para evitar cualquier contagio por COVID-19.

“Creo que hasta cierto punto, él tiene la culpa, pero si una mujer no se da su puesto con las pruebas que uno le daba, a parte prácticamente su último mensaje fue como amenazándome. Me dijo: tienes que tener las pruebas, porque él te va a poner una demanda. Estoy esperando todavía la carta notarial, me muero de miedo”, dijo la extranjera en diálogo con ‘Magaly TV: La Firme’.

