Christian Domínguez habló sobre el divorcio que acaba de salir tras 21 años de estar separado de la modelo Tania Ríos y no descarta en casarse con la madre de su hija, Pamela Franco. Sin embargo, la pareja no descarta que su boda sea televisada.

“Los días han sido años, después de la pandemia y después de la carga procesal, no sabemos si son los mismos días, hay que entender, pero voy a decir una cosa, he esperado 21 años, esperar unos días más, unos días menos ”, comentó en un inicio Domínguez sobre los días que tendrá que esperar para que salga los papeles del divorcio.

Esto no le pareció a Pamela Franco que mencionó que si quiere que se respeten los 30 días para que salga el divorcio: “ No bueno, por mi parte no, yo no espero, yo quiero que salga en 30 días, que se respete los días por favor ”, añadió la cantante, que afirma que no está dispuesta a esperar un día más.

Por otro lado, ambos no descartan transmitir su boda en el programa de Ethel Pozo: “ Ay entonces no voy a gastar ni un centavo, hemos dicho si nos van a criticar, pagando o no pagando mejor, no pagamos, ni que fuera bobo, mañana sale el papel, de ahí nos casamos encantadísimo transmitirlo ”, dijo Christian sobre su matrimonio televisado a ‘América Espectáculos’.

Además, Domínguez afirma de que ya tiene tres orquestas contratadas para el show de su matrimonio, pero Franco prefiere que le entreguen el anillo de compromiso. “Tengo tres orquestas ya para el matrimonio y los tengo, estoy por cerrar y mesas y sillas vestidas”, mencionó el cantante sobre los preparativos para su matrimonio con Pamela.

Sin embargo, para la cantante, antes que cualquier preparativo afirmó que Christian se estaría olvidando del anillo. La cantante mostró los 3 anillos que luce: “Este voy a aclarar (agarrando un anillo de su mano) lo compré yo con mi trabajo. Este me cambió de regalo por los 3 años bien chambeador, él creía que me iba a ilusionar y el otro es un regalito”, declaró la artista.