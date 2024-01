El cantante peruano Christian Meier rindió un emotivo homenaje a Pedro Suárez-Vértiz, durante su presentación en el Festival Vibra Perú, momentos en los que no pudo contener la emoción, en especial cuando interpretó el tema ‘Quédate’.

Christian Meier vistió un polo blanco con la imagen de su amigo Pedro Suárez-Vértiz. Como se sabe, el artista anunció que no podrá asistir al concierto de homenaje al intérprete de “Mi auto es una rana”.

Durante el concierto Festival Vibra-Perú que se realizó el 27 de enero, Meier se quebró tras dedicarle un mensaje a Pedro Suárez-Vértiz.

De otro lado, a un mes de la muerte de Pedro Suárez-Vértiz, su esposa Cynthia Martínez anunció que se realizará una misa en conmemoración al cantante peruano, cuyo ingreso será libre para todo el público. “Hoy quiero compartir con todos los que me leen y no me leen, que hoy se cumple un mes de tu partida, un mes del día más duro de mi vida”, escribió en sus redes sociales.

La misa por el primer mes de fallecimiento de Pedro Suárez-Vértiz será abierta al público este lunes 29 de enero, en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima , en Miraflores.

Christian Meier llora al rendir homenaje

Video: TikTok Gaby.Cuaresma - Gaby.casa94

TE PUEDE INTERESAR: