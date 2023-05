El actor peruano Christian Thorsen, de 58 años de edad, reveló cómo influyó su niñez en su drástica decisión de no haber querido tener hijos.

Cabe mencionar que el recordado ‘Raúl Del Prado’ de ‘Al Fondo Hay Sitio’ reapareció en la televisión peruana tras revelar que padece de cáncer de próstata, enfermedad que enfrenta con medicina alternativa.

En una entrevista para el semanario Hildebrant en sus trece en el año 2016, Thorsen confesó que no quiso tener hijos, ya que no tuvo una relación muy afectiva con sus progenitores durante su infancia.

“Yo vivía enamorado de mi papá, siempre lo buscaba, pero él era un tipo muy frío, indiferente. Mi mamá por otro lado, siempre se preocupaba por mí y porque todos estemos bien, pero como de chica nunca le habían demostrado afecto, ella tampoco lo hizo con mi hermano ni conmigo. De niño necesitaba que me abrazaran, y era bien besucón”, expresó.

Asimismo, el actor señaló que los problemas de su infancia también afectaron su anterior matrimonio. “Marina (Tejada) es una gran mujer, pero yo sentía que no podía corresponderle, me sentía incapaz. Tuvieron mucho que ver los traumas de mi niñez. Pero fue maravilloso estar con ella. Fue una gran bocanada de aire para mí en un momento en que lo necesitaba. No descarto casarme de nuevo algún día, muero por tener una hijita”, indicó.

