Piura volverá a gozar del espectáculo de sus bailes emblemáticos y será el histórico Club Grau la sede del XXXII Concurso Nacional de Tondero y Marinera Norteña 2026, a realizarse los días 9, 10 y 11 de octubre.

Según indicaron los organizadores, este año la tradición se renueva con más talento y nuevas categorías culturales, además habrá clasificatorios, primero en Piura (quincena de agosto) y luego en la capital del Perú (el 22 de agosto).

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IDENTIDAD PIURANA

El presidente del Club Grau, Arturo Davies Albán, dejó claro que este año el concurso viene con todo, “queremos que el concurso sea una vitrina para el talento y un homenaje a nuestra identidad piurana”.

Mientras tanto, Nadia Figueroa, vicepresidenta del club, señaló que este año esta institución piurana busca que todos respiremos cultura. “El 18 de setiembre será la retreta con ensayo abierto de tondero y marinera norteña y al día siguiente se realizará y se institucionalizará la Fiesta del Algarrobo ” .

Asimismo, resaltó que un día antes del concurso se realizará el coloquio de expertos “El Tondero como expresión cultural del norte del Perú” y al día siguiente se instaurará la entrega de la medalla institucional “Caballero de los Mares a la Cultura”, un homenaje a los personajes piuranos ilustres, que con su talento, entrega y trayectoria han contribuido a que Piura sea sinónimo de arte, identidad y orgullo.

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JURADO RIGUROSO

Por su parte, el director general del concurso, Álvaro Basurco, explicó que la calificación será rigurosa por parte de un jurado especial y se evaluará la estructura musical, la evolución del baile, el mensaje y la elegancia.

Las reinas de la edición 2025: Marcia Zuta (Marinera) y Yadira Rubio (Tondero), deleitaron con su gracia, elegancia y salero, demostrando con sus bailes por qué este concurso es uno de los más respetados del país.

Asimismo señaló que las inscripciones se abren a mediados del mes de septiembre y se cierran dos días antes del inicio de las competencias.