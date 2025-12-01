Piura gozó del espectáculo cuyos ganadores clasificaron al torneo nacional.
La marinera, una expresión viva del folklore nacional, un peruano que la Asociación Cultural “Cristo Marino y Caballero de los Mares” trata de rescatar a través del concurso “Caballero de los Mares” Piura, que clasificó para representar a nuestra ciudad en el III Concurso Nacional “Héroes del Pacífico”.

Como todos los años en esta edición 2025, la Asociación Cultural lo lleva a cabo con la finalidad de dar un justo reconocimiento a la Gloriosa Marina de Guerra, herederos del magnámimo Héroe de Angamos, Don Miguel Grau Seminario, considerado el Peruano del Milenio.

Los concursos clasificatorios regionales de marinera otorgan clasificación al III Concurso Nacional de Marinera Norteña “Héroes del Pacífico” y en Piura se realizó ayer en el coliseo reverendo Padre Alberto Álvarez Good de Los Algarrobos.

Participaron seis modalidades: Seriado Dama y varones, Seriado varón y dama, Noveles y Nacional, en las categorías Pre Infante, Infante, Infantil, Junior, Juvenil, Adulto, Senior y Master.

Al final del concurso se premió a los ganadores. En la categoría Seriado e Individual, primer puesto, se entregó escapulario y medalla y el segundo y tercer lugar con medalla de honor.

Para la modalidad Noveles y Nacional, el ganador se llevó una banda, escapulario y medallas de Honor, mientras los dos siguientes se llevaron medallas honoríficas.

Cabe señalar que la marinera como producto genuino del proceso cultural peruano, adoptó dicho nombre gracias a la iniciativa de Abelardo Gamarra “el Tunante”, quien decidió llamar “Marinera” a esta danza en honor a nuestra gloriosa Marina de Guerra del Perú.

