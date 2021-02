Ricardo Bonilla, el recordado ‘Timoteo’ de América TV, recurrió hace unos días a sus redes sociales para conseguir oxígeno para sus familiares que luchan contra el coronavirus (COVID-19).

“Cambio un peluchito de Timoteo más un saludo virtual por una recarga de oxígeno. Seriedad. Info al inbox”, escribió el artista peruano en su perfil de Facebook.

El actor comentó para diario Correo que la situación de su tía está empeorando, ya que su tía necesita una cama UCI y ser intubada, pues su saturación está bajando conforme pasan los dias.

“Después de la publicación fuerte que hice en mis redes sociales, que tampoco la hice con intención de pedir dinero, porque hay personas que me han llamado ofreciéndome dinero y yo les he dicho que no, que yo no necesito (...) no hay oxígeno, no hay cama UCI, estamos en este batallar día a día” , confesó el popular Timoteo.

Luego continuó con: “hay mucha gente que se aprovecha de la situación, ya que yo publiqué primero esta noticia en mi Facebook personal que necesitaba un concentrador de oxígeno”.

“Esto se presta para muchas cosas, y te da mucha esperanza, ya que mucha gente te quiere apoyar con lo que puede. Fue un momento de angustia en el que no podía conseguir oxígeno. Ya vamos comprando 6 balones a un precio muy sobrevalorado de cada uno a 3 mil soles. Cuando recargamos nos cobraban más de 1800 soles, cuando antes costaba 250 o 350. Es que inhumando que está lucrando con todo esto”.

APOYO DE LOS SEGUIDORES

El actor expresó su agradecimiento a todos sus seguidores en redes sociales que, de una forma u otra, le muestran su apoyo en estos difíciles momentos que le toca vivir debido a la pandemia por coronavirus.

“Todos muy cariñosos, están rezando por mí (...) hay comentarios hermosos. Agradezco a toda la gente que por inbox, aunque no tienen nada que darme, me alientan y rezan por mí”.

“Mi tía, por la que estuve pidiendo oxígeno, ya consiguió una cama, pero es hospitalaria, ella necesita estar en UCI. Ella necesita ser intubada y no hay. Hemos buscado en todos lados, en clínicas particulares y es una desesperación (...) la saturación le va bajando más y más”, expresó

PIDE AYUDA

Ana Laynes Lozano es el nombre de la tía de Ricardo Bonilla que está internada a en el Hospital Loayza. El recordado Timoteo pide una cama UCI para que su familiar sea intubada, pues su saturación está bajando.

NUEVAS MEDIDAS ANTE SEGUNDA OLA DE CORONAVIRUS

