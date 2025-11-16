A los 72 años falleció Walter León Aguilar, reconocido autor y compositor peruano de exitosas cumbias que han traspasado las fronteras como “Provinciana” y “El arbolito”.

La lamentable partida fue informada por la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC) a través de sus redes sociales. “Ha fallecido el maestro Walter León, creador de ‘Colegiala’. Autor y compositor de exitosas cumbias que han traspasado las fronteras peruanas”, se lee en su mensaje.

Su tema más exitoso, “Colegiala”, es mundialmente conocido, con más de cinco mil versiones, y es melodía de una marca internacional de café.

Además, en el comunicado destaca que Walter León es un gran referente de la música tropical peruana. Fue director del grupo Walter León y Los Ilusionistas. Creador de “Las limeñas” (que en Colombia se conoce como “Las caleñas”).

Asimismo, APDAYC precisa que el reconocido compositor peruano es creador de los temas “El ambulante”, “Flor de un día” y “Provinciana”, entre otros. Incluso, Johnny Orosco con el grupo Néctar popularizó temas de Walter León como “Baile de la cumbia”, “Es tu problema”, “Muchachita” y “El arbolito”.