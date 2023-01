Dalia Durán dio una entrevista a un reportero de “América Hoy” y expresó que cometió un error al reunirse con el padre de sus hijos John Kelvin. Recordemos que, ambos fueron captadas cenando y brindande tras acudir al centro de conciliación.

Al ser consultada por las críticas que recibió por dicho acontecimiento polémico, la modelo cubana dijo que no puede cambiar lo sucedido. “Sí (fue un error), estuvo de más la cena, fue un exceso, no se debió dar, lo reconozco, no tendría porque haberme sentado a su costado, pero ya está... ya lo hice”, manifestó.

Dalia Durán sobre John Kelvin: “Como padre le falta muchísimo”

A través de una entrevista, Dalia Durán contó cómo es la relación de John Kelvin con sus hijos, afirmando que le falta muchísimo por aprender. Además, la modelo también expresó que espera que su divorcio salga pronto.

“Me acabo de mudar para mejor comodidad para mis hijos, para que tengan más espacios. Será inevitable que se enteren a qué distrito me mudé, pero fue todo por la tranquilidad de mis hijos. Estoy en un edificio más seguro, familiar y estamos acomodándonos”, comentó Durán.

Luego continuó con: “Lo único que puedo decir es que como padre le falta muchísimo y, como siempre digo, los hijos no son para subir historias en las redes sociales. Uno no vive de apariencias y tarde o temprano las mentiras caen por su propio peso”.

