Después de estar unos años fuera de los escenarios peruanos, la cantante de música fusión, Damaris, regresa al Perú para brindar un extraordinario show, “Damaris 20 años”, que reúne lo mejor de su trayectoria musical con una puesta que habla de tradición y modernidad, y con mas de treinta artistas en escena. “Pronto estaré en Perú y realizaré un show maravilloso de celebración, ya no veo la hora de regresar a mi amado Perú y estar nuevamente junto a mi público”.

Además, ella agrega: “Mi mayor logro es haber llegado a 20 años de carrera musical con una propuesta que fusiona la música que acompañó mi infancia en los andes peruanos, con géneros diversos y contemporáneos, y que esta fusión me permitió llevar nuestra música a diferentes públicos en todo el mundo”.

Damaris nos ofrecerá un espectáculo para compartir en familia, que incluye canciones icónicas como “Tusuykusun” “Chayraq” y “Tusurikusun”, y otras recientes como “Entre el sol y la luna” y “Deseo”. “En este show haré un homenaje a nuestro legado, porque cada región peruana nos aporta mucha riqueza musical, pero también me estoy inspirando en los distintos escenarios del mundo que he recorrido en estos 20 años de trayectoria musical, será algo fantástico que no te puedes perder”, cuenta la cantautora.

“Damaris, 20 años” se realizará este 19 de agosto en el Gran Teatro Nacional y las entradas ya están a la venta en Teleticket.

Conoce más de Damaris Aquí: https://damaris.biglink.to/INFO

TE PUEDE INTERESAR